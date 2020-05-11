Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.