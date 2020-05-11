Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь за счет федеральных средств, доложить об этом до 20 мая, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручений - 20 мая.
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