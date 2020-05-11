Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:29
https://ria.ru/20200511/1571269107.html
Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1036x0_80_0_0_4df69ace13a34e0bb460d12f57839935.jpg
РИА Новости

Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь

11:15 11.05.2020 (обновлено: 11:29 11.05.2020)
10064
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь за счет федеральных средств, доложить об этом до 20 мая, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручений - 20 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
321130612
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Президент РФ В. Путин
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Эмблема на форме сотрудника полиции
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Сотрудники полиции в защитных масках
Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции
Кадры задержания организатора хосписа, где при пожаре погибли люди
СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек
Прага
В Россотрудничестве назвали статью о "доставке яда" в Прагу провокацией
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния