Путин поручил развернуть в Белокаменке полевой госпиталь

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.