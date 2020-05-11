Рябков: рабочая группа с США по космосу не подменяет другие форматы

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Создание российско-американской рабочей группы по взаимодействию в космосе не перечеркивает действовавшие ранее двусторонние договоренности, при этом повестка работы группы должна быть шире ранее предложенной Вашингтоном и включать, в том числе, вопросы недопущения гонки вооружений в космическом пространстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Несколько удивило появление пару недель назад в издании "Независимое военное обозрение" материала, где российская позиция по диалогу с США по космической тематике была подана не совсем корректно",- пояснил Рябков, говоря о том, как в публикации комментировали его заявление для РИА Новости о создании соответствующей российско-американской рабочей группы.
В частности, автор материала делал вывод, что Москва, выражая готовность к контактам с Вашингтоном, якобы соглашается с американскими подходами в вопросе освоения космоса и реформирования уже имевшихся договоренностей в этой сфере.
"Мы действительно подтвердили американским коллегам готовность приступить к такому диалогу в формате соответствующей рабочей группы. Как неоднократно пояснялось с российской стороны, сейчас мы проходим фазу согласования повестки дня. Называя вещи своими именами, нас не очень устроило то предложение, которое в этом плане мы получили от США", - заявил Рябков.
По его словам, в Москве считают, что повестка дня этой рабочей группы "должна быть более широкой". Среди прочего она должна включать обмен информацией по доктринальным документам, регламентирующим космическую деятельность, обмен мнениями по оценкам развития ситуации в космосе, в том числе применительно к возникновению возможных рисков и угроз и целый ряд других аспектов, включая недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, добавил он.
"Помимо этого, разумеется, диалог с США и другими нашими партнерами по космосу будет продолжен на профильных площадках, включая рабочую группу по долгосрочной устойчивости космической деятельности, которая функционирует в рамках Комитета ООН по космосу. Для этого подходит также механизм консультаций, предусмотренный Договором по космосу 1967 года. Все эти форматы в полной мере сохраняют свою актуальность. Надеемся, что вольной интерпретации официальной российской позиции по всему этому блоку крайне важных и актуальных проблем больше не будет", - заявил Рябков.