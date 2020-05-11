Рябков: рабочая группа с США по космосу не подменяет другие форматы

"Мы действительно подтвердили американским коллегам готовность приступить к такому диалогу в формате соответствующей рабочей группы. Как неоднократно пояснялось с российской стороны, сейчас мы проходим фазу согласования повестки дня. Называя вещи своими именами, нас не очень устроило то предложение, которое в этом плане мы получили от США", - заявил Рябков.

По его словам, в Москве считают, что повестка дня этой рабочей группы "должна быть более широкой". Среди прочего она должна включать обмен информацией по доктринальным документам, регламентирующим космическую деятельность, обмен мнениями по оценкам развития ситуации в космосе, в том числе применительно к возникновению возможных рисков и угроз и целый ряд других аспектов, включая недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, добавил он.