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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:24
https://ria.ru/20200511/1571269039.html
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

11:13 11.05.2020 (обновлено: 11:24 11.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором на основании данных мониторинга ситуации с коронавирусом корректировать меры по борьбе с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
Согласно перечню поручений, Минздраву России и Роспотребнадзору поручено продолжить мониторинг распространения COVID-19, учитывая динамику численности диагностированных, инфицированных лиц и госпитализированных больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов этой инфекции.
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"Минздраву России совместно с Роспотребнадзором... обеспечить по результатам мониторинга, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по корректировке плановых заданий субъектам РФ в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией и обеспечения своевременной готовности медицинских организаций на территориях субъектов Российской Федерации к работе в условиях распространения такой инфекции", - говорится в поручениях.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее – еженедельно. Ответственные за выполнение поручения - глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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