Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

"Минздраву России совместно с Роспотребнадзором... обеспечить по результатам мониторинга, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по корректировке плановых заданий субъектам РФ в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией и обеспечения своевременной готовности медицинских организаций на территориях субъектов Российской Федерации к работе в условиях распространения такой инфекции", - говорится в поручениях.