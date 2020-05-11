Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором на основании данных мониторинга ситуации с коронавирусом корректировать меры по борьбе с инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
Согласно перечню поручений, Минздраву России и Роспотребнадзору поручено продолжить мониторинг распространения COVID-19, учитывая динамику численности диагностированных, инфицированных лиц и госпитализированных больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов этой инфекции.
"Минздраву России совместно с Роспотребнадзором... обеспечить по результатам мониторинга, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по корректировке плановых заданий субъектам РФ в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией и обеспечения своевременной готовности медицинских организаций на территориях субъектов Российской Федерации к работе в условиях распространения такой инфекции", - говорится в поручениях.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее – еженедельно. Ответственные за выполнение поручения - глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.