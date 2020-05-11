В Нижегородской области умерли еще два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Еще двое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в регионе скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"От коронавируса скончались еще 2 жителя области, число летальных случаев возросло до 31. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 мая, в Нижегородской области подтвержден еще 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, количество заболевших увеличилось до 4733 человек. 715 человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели.

"Уже свыше 116 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины из тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.