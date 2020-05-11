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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:12
https://ria.ru/20200511/1571268995.html
В Нижегородской области умерли еще два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли еще два пациента с коронавирусом

11:12 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в регионе скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"От коронавируса скончались еще 2 жителя области, число летальных случаев возросло до 31. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11 мая, в Нижегородской области подтвержден еще 291 случай заражения коронавирусной инфекцией, количество заболевших увеличилось до 4733 человек. 715 человек с подтвержденным коронавирусом выздоровели.
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"Уже свыше 116 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины из тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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