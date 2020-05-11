Армия Израиля снесла дом палестинца, причастного к убийству девушки

Решение было утверждено судебными инстанциями. Дом был снесён после того, как были отклонены петиции, поданные в Верховный суд семьей Шибли.

Во время операции по сносу дома десятки жителей деревни Кубар бросали в израильских военнослужащих камни и бутылки с зажигательной смесью. "Военнослужащим пришлось применить средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.