Армия Израиля снесла дом палестинца, причастного к убийству девушки

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Армия Израиля минувшей ночью разрушила дом палестинца Касема Шибли, одного из участников убийства 17-летней Рины Шнерб в августе минувшего года, в палестинской деревне Кубар на Западном берегу реки Иордан во время операции израильтян вспыхнули беспорядки, сообщила пресс-служба израильской армии.
"В ночь на понедельник военнослужащие региональной бригады "Биньямин" ЦАХАЛ разрушили дом Касема Шибли в деревне Кубар. Террорист вместе с другими членами группировки совершил нападение на израильтян 23 августа 2019 года у источника Дани, недалеко от поселения Долев, в результате чего была убита Рина Шнерб", - говорится в сообщении военных.
Решение было утверждено судебными инстанциями. Дом был снесён после того, как были отклонены петиции, поданные в Верховный суд семьей Шибли.
Во время операции по сносу дома десятки жителей деревни Кубар бросали в израильских военнослужащих камни и бутылки с зажигательной смесью. "Военнослужащим пришлось применить средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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В марте этого года уже были разрушены дома двух других обвиняемых в причастности к убийству девушки палестинцев Валида Ханатши и Язана Мгамаса в городе Рамалла и деревне Бир-Зейт. Взрыв бомбы, заложенной палестинской группировкой у ручья в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан, произошёл 23 августа 2019 года. Его жертвой стала 17-летняя израильтянка Рина Шнерб, отец и брат девушки получили ранения.