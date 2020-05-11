СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи задержали владельца частного хосписа в Следователи задержали владельца частного хосписа в Красногорске , при пожаре в котором погибли девять человек, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

По предварительным данным, он арендовал этот дом, а с каждого постояльца брал по 1000-1200 рублей в сутки.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают постояльцев учреждения, их родственников и сотрудников. Предположительно, очаг возгорания располагался в сауне на втором этаже: печь от нее, электропроводку и другие предметы изъяли.

Пожар в хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, девять госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1. Шесть из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.