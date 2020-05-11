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2020-05-11T15:12
https://ria.ru/20200511/1571268843.html
СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек
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РИА Новости

СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек

11:05 11.05.2020 (обновлено: 15:12 11.05.2020)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи задержали владельца частного хосписа в Красногорске, при пожаре в котором погибли девять человек, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.
По предварительным данным, он арендовал этот дом, а с каждого постояльца брал по 1000-1200 рублей в сутки.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают постояльцев учреждения, их родственников и сотрудников. Предположительно, очаг возгорания располагался в сауне на втором этаже: печь от нее, электропроводку и другие предметы изъяли.
Пожар в хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, девять госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1. Шесть из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Вчера, 11:43
В Подмосковье проверят все хосписы
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Пожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
Популярные комментарии
Пара -тройка дней... и все забудут, предпочитая на проблемах, стариках и пороках делать бабки, хотя, априори, настоящее служение людям дело "убыточное"...
11 мая, 12:27
Александра
501504
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