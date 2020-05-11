Почти 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

"В столице подтверждено 6169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 115 909 случаев коронавируса. 41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.