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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:03
https://ria.ru/20200511/1571268787.html
Почти 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

Почти 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

11:03 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Почти 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 9,5% заболевших - дети, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 115 909 случаев коронавируса. 41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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