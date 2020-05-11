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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:02
https://ria.ru/20200511/1571268744.html
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_699c9a2e1ae294644d8e66a2a5ddab28.jpg
РИА Новости

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая

11:02 11.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Город Тюмень. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
"Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока еще высокое. Исходя из ситуации, я внес изменения в постановление № 120-п о продлении режима повышенной готовности до 31 мая", - написал Моор на своей странице в Instagram.
По его словам, согласно изменениям до конца мая сохраняется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, им продлена адресная социальная помощь в размере 2000 рублей. Также до этой даты сохранится обеспечение продуктовыми наборами школьников льготной категории. Деятельность предприятий розничной торговли, за исключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая.
Глава региона отметил, что с 11 мая разрешены прогулки по улицам, при этом гулять можно парами. "Но помните о социальной дистанции – держитесь от других граждан на 1,5 метра. Заниматься физической культурой на открытом воздухе также можно, но здесь важно соблюдать дистанцию 5 метров от других любителей спорта", - подчеркнул губернатор.
Моор также напомнил, что с 14 мая на территории области введен масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг.
На 10 мая в регионе зафиксированы 803 случая коронавирусной инфекции, 30 человек выздоровели. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ три человека. За весь период пандемии в области пять смертей – это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр МоорТюменская область
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