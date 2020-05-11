Во Владимирской области подтвердили еще 77 случаев заболевания COVID-19

ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 77, до 1326, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 11 мая 2020 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1326 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 266 случаев COVID-19, Владимире - 249, Ковровском районе - 138, в Гусь-Хрустальном районе - 126, Муроме - 118, Александровском - 117, Кольчугинском - 75, Судогодском - 50.

Пятнадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 100 пациентов.