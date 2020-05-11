Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:00
https://ria.ru/20200511/1571268658.html
Во Владимирской области подтвердили еще 77 случаев заболевания COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области подтвердили еще 77 случаев заболевания COVID-19

11:00 11.05.2020
5232
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 77, до 1326, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 11 мая 2020 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1326 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Вчера, 10:40Распространение нового коронавируса
В Москве за сутки выявили 6169 случаев заражения коронавирусом
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 266 случаев COVID-19, Владимире - 249, Ковровском районе - 138, в Гусь-Хрустальном районе - 126, Муроме - 118, Александровском - 117, Кольчугинском - 75, Судогодском - 50.
Пятнадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 100 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АлександровскоеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петушинский районВладимирская областьКовровский районОбщество
Рекомендуем
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1166
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Во Владимирской области от коронавируса выздоровели сто человек
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Сотрудник полиции
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Почти 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния