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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:58
https://ria.ru/20200511/1571268589.html
В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1036x0_80_0_0_fb34d7c2006b02affb3e26ca15c1e64d.jpg
РИА Новости

В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

10:58 11.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 2, достигнув 1741, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1741 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
10 мая, 12:25Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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