В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1741 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.