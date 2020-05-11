В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 2, достигнув 1741, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1741 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 63 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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