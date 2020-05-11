В Россотрудничестве назвали статью о "доставке яда" в Прагу провокацией

"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее", — заявила она РИА Новости.