В Россотрудничестве назвали статью о "доставке яда" в Прагу провокацией

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности главы ведомства в Праге привез яд в страну, "бездоказательной провокацией".
"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее", — заявила она РИА Новости.
Накануне пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К.: по информации СМИ, он руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе. Кроме того, издание назвало его человеком, который в начале апреля привез в Чехию смертельный яд рицин.
Позже чешское телевидение заявило, что дипломат, по версии журналистов, замешанный в ситуации с рицином, — это исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
Снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.