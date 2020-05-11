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Медиавойны
2020-05-11T14:47
https://ria.ru/20200511/1571268541.html
В Россотрудничестве назвали статью о "доставке яда" в Прагу провокацией
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РИА Новости

В Россотрудничестве назвали статью о "доставке яда" в Прагу провокацией

10:58 11.05.2020 (обновлено: 14:47 11.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прага. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации чешских СМИ о том, что исполняющий обязанности главы ведомства в Праге привез яд в страну, "бездоказательной провокацией".
"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее", — заявила она РИА Новости.
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Накануне пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К.: по информации СМИ, он руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе. Кроме того, издание назвало его человеком, который в начале апреля привез в Чехию смертельный яд рицин.
Позже чешское телевидение заявило, что дипломат, по версии журналистов, замешанный в ситуации с рицином, — это исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вчера, 03:16
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу

Снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.
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Последний день Гитлера, или Что подарили маршалу Коневу в честь Победы
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МедиавойныФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ПрагаВ мире
Популярные комментарии
британские ученые подтвердят. яд был в чемодане а еще на банках было написано новичек для чехов.
11 мая, 11:37
пппавел попов
82670019
Убрать нужно всех российских чиновников из русофобских стран, все что нам нужно и через Белоруссию продадут. а что хотят продать пусть себе оставят. За русофобию все должны платить дорого.
11 мая, 11:48
Марина Коффер
133101015
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