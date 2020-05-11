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2020-05-11T10:55
https://ria.ru/20200511/1571268437.html
МИД: США не поздно вернуться к совместной работе по освоению космоса
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РИА Новости

МИД: США не поздно вернуться к совместной работе по освоению космоса

10:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Москве обратили внимание на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы не включил Россию в круг стран, с которыми его администрация намерена обсуждать планы по совместному освоению Луны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если эта информация действительна, то она лишь отражает намерения США утвердить собственное превосходство в космосе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного соглашения о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
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"Разумеется, мы отфиксировали соответствующие сообщения. Они воспринимаются нами как отражение известной линии США на утверждение собственного превосходства в космосе и формулирование таких подходов к задачам освоения космических ресурсов, которые, по большому счету, обслуживают интересы только США и их ближайших союзников и единомышленников", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что такой подход снижает шансы на взаимовыгодное урегулирование проблем, связанных с освоением ресурсов космоса, но США еще не поздно вернуться к совместному решению этой задачи.
"Как нам представляется, эта линия снижает шансы на нахождение подлинно коллективных и взаимовыгодных алгоритмов решения этой задачи, которая рано или поздно встанет в практической плоскости перед всеми странами, обладающими соответствующим техническим, научным и промышленным потенциалом. Еще не поздно перейти на рельсы совместного анализа и совместного решения соответствующих задач, тем более, что профильные международные площадки имеются. Они работают под эгидой ООН и очень хорошо для этого приспособлены", - заявил Рябков.
Он добавил, что Москва остается открытой к двустороннему диалогу с США "и по этой теме". "Но пока готовности к ее обсуждению со стороны Вашингтона мы не отмечаем", - констатировал замглавы МИД РФ.
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РоссияДональд ТрампКосмос - РИА НаукаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзСергей РябковООНЯпонияСШАВ мире
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