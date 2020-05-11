МИД: США не поздно вернуться к совместной работе по освоению космоса

"Разумеется, мы отфиксировали соответствующие сообщения. Они воспринимаются нами как отражение известной линии США на утверждение собственного превосходства в космосе и формулирование таких подходов к задачам освоения космических ресурсов, которые, по большому счету, обслуживают интересы только США и их ближайших союзников и единомышленников", - сказал Рябков.