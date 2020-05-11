Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии выросло на семь

МУРМАНСК, 11 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло минимального за последние 2 месяца значения - за сутки выявлено семь зараженных, сообщил институт общественного здравоохранения королевства в понедельник.
"В ночь на понедельник зарегистрировано в общей сложности 8106 заразившихся коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на семь случаев", - сообщили в институте. При этом за предыдущие два дня прирост составлял 37 человек.
Всего в королевстве от последствий коронавируса умерли 219 человек. Власти страны надеются, что к 15 июня в Норвегии заработают все учреждения и организации, которые были закрыты из-за коронавируса, однако проведение массовых мероприятий отложено до конца лета.
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