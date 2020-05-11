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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:55
https://ria.ru/20200511/1571268391.html
Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии выросло на семь
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570123335_0:126:3072:1854_1036x0_80_0_0_149242321f03eb2a1c2af5ee65b6003e.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии выросло на семь

10:55 11.05.2020
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© REUTERS / NTB Scanpix/Heiko JungeМедицинские койки в спортзале школы в Осло
Медицинские койки в спортзале школы в Осло
© REUTERS / NTB Scanpix/Heiko Junge
Медицинские койки в спортзале школы в Осло
МУРМАНСК, 11 мая – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Норвегии достигло минимального за последние 2 месяца значения - за сутки выявлено семь зараженных, сообщил институт общественного здравоохранения королевства в понедельник.
"В ночь на понедельник зарегистрировано в общей сложности 8106 заразившихся коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на семь случаев", - сообщили в институте. При этом за предыдущие два дня прирост составлял 37 человек.
Всего в королевстве от последствий коронавируса умерли 219 человек. Власти страны надеются, что к 15 июня в Норвегии заработают все учреждения и организации, которые были закрыты из-за коронавируса, однако проведение массовых мероприятий отложено до конца лета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НорвегияВ мире
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