Страны ОПЕК+ хотят провести общее заседание в июне, сообщил источник

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Страны ОПЕК+ сохраняют планы провести общее заседание в июне в формате видеоконференции, однако точная дата встречи пока обсуждается, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

ОПЕК+ по итогам заседания в апреле решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня, чтобы обсудить результаты своей новой сделки и дальнейшие действия по ней.

"В планах провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня. Конкретики нет", - сказал собеседник агентства.

Говоря о вероятных обсуждениях на предстоящей видеоконференции, источник отметил, что "скорее всего, будет обсуждена ситуация на рынке, воздействие сделки на рынок".

"Обсуждения, которые ведутся между некоторыми странами ОПЕК+, пока не могут дать предварительную оценку сделке по нефтедобыче, ведь все зависит от ситуации с коронавирусом ", - резюмировал источник.