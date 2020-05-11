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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-11T10:53
https://ria.ru/20200511/1571268328.html
Страны ОПЕК+ хотят провести общее заседание в июне, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568478116_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_c588bd6e2558cd4913c41f05d0c8eb86.jpg
РИА Новости

Страны ОПЕК+ хотят провести общее заседание в июне, сообщил источник

10:53 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийУ здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене
У здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
У здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Страны ОПЕК+ сохраняют планы провести общее заседание в июне в формате видеоконференции, однако точная дата встречи пока обсуждается, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
ОПЕК+ по итогам заседания в апреле решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня, чтобы обсудить результаты своей новой сделки и дальнейшие действия по ней.
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"В планах провести встречу в июне. Но точная дата неизвестна, пока не было обсуждений по этому поводу. Это может быть и раньше, и позже 10 июня. Конкретики нет", - сказал собеседник агентства.
Говоря о вероятных обсуждениях на предстоящей видеоконференции, источник отметил, что "скорее всего, будет обсуждена ситуация на рынке, воздействие сделки на рынок".
"Обсуждения, которые ведутся между некоторыми странами ОПЕК+, пока не могут дать предварительную оценку сделке по нефтедобыче, ведь все зависит от ситуации с коронавирусом", - резюмировал источник.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияМексикаСШАЭкономика
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