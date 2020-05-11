Додон 14 мая созовет заседание Высшего совета безопасности Молдавии

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что принял решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить темы вывода миллиарда долларов из банковской системы, а также концессию аэропорта в Кишиневе

"Принято решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить две важных темы - кража миллиарда и концессия аэропорта в Кишиневе. По обеим темам у нас есть прогресс, если у нас будет возможность, то мы публично сообщим дополнительную информацию и решения по этим вопросам", - заявил Додон.

В июне прошлого года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство публичной собственности в сентябре подало иск в суд против компании "Авиа Инвест", в котором просит аннулировать контракт о концессии аэропорта.