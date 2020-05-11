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2020-05-11T10:48
https://ria.ru/20200511/1571268164.html
Додон 14 мая созовет заседание Высшего совета безопасности Молдавии
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РИА Новости

Додон 14 мая созовет заседание Высшего совета безопасности Молдавии

10:48 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что принял решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить темы вывода миллиарда долларов из банковской системы, а также концессию аэропорта в Кишиневе.
"Принято решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить две важных темы - кража миллиарда и концессия аэропорта в Кишиневе. По обеим темам у нас есть прогресс, если у нас будет возможность, то мы публично сообщим дополнительную информацию и решения по этим вопросам", - заявил Додон.
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В июне прошлого года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство публичной собственности в сентябре подало иск в суд против компании "Авиа Инвест", в котором просит аннулировать контракт о концессии аэропорта.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. В 2015 году, когда стало известно, что из банковской системы был выведен миллиард долларов, Нацбанк под гарантии правительства выдал трем банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
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Игорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
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