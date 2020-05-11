В Липецкой области число пациентов с COVID-19 достигло 897 человек

ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 48 пациентов в Липецкой области, общее число заболевших возросло до 897, сообщает администрация региона.
"COVID-19 подтвердился еще у 48 человек в Липецкой области. Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области составляет 190 человек, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.