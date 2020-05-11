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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:46
https://ria.ru/20200511/1571268054.html
В Липецкой области число пациентов с COVID-19 достигло 897 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число пациентов с COVID-19 достигло 897 человек

10:46 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 48 пациентов в Липецкой области, общее число заболевших возросло до 897, сообщает администрация региона.
"COVID-19 подтвердился еще у 48 человек в Липецкой области. Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
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Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области составляет 190 человек, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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