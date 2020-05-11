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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:44
https://ria.ru/20200511/1571267976.html
В Воронежской области у 51 пациента за сутки подтвердили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Воронежской области у 51 пациента за сутки подтвердили коронавирус

10:44 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 51 пациента в Воронежской области, общее число заболевших возросло до 899, сообщает правительство региона.
"В понедельник, 11 мая, официально подтверждено заражение 51 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 899 человек. Умерли 14 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 273 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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