В Воронежской области у 51 пациента за сутки подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 51 пациента в Воронежской области, общее число заболевших возросло до 899, сообщает правительство региона.
"В понедельник, 11 мая, официально подтверждено заражение 51 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 899 человек. Умерли 14 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 273 человека.
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