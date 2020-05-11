Один из главарей мексиканского наркокартеля умер в тюрьме от COVID-19

Руководство федеральной тюрьмы в Пуэнте-Гранде сообщило, что 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем и скончался в воскресенье. Отмечается, что за почти 11,5 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда прежде не испытывал проблем со здоровьем.