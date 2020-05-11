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2020-05-11T12:27
https://ria.ru/20200511/1571267895.html
Один из главарей мексиканского наркокартеля умер в тюрьме от COVID-19
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РИА Новости

Один из главарей мексиканского наркокартеля умер в тюрьме от COVID-19

10:45 11.05.2020 (обновлено: 12:27 11.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийТюрьма особого режима "Альтиплано", где содержится наркобарон "Коротышка"
Тюрьма особого режима Альтиплано, где содержится наркобарон Коротышка
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19, пишет местная газета Financiero.
Бандит, больше известный как "Гордо Май" (Жирный Май), отбывал 37-летний срок заключения в тюрьме штата Халиско с 2008 года. Он был осужден за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.
Руководство федеральной тюрьмы в Пуэнте-Гранде сообщило, что 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем и скончался в воскресенье. Отмечается, что за почти 11,5 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда прежде не испытывал проблем со здоровьем.
"Лос-Сетас" является одним из лидеров криминального мира Мексики, картель контролирует преступные группировки в 16 штатах (из 31) и в федеральном округе Мехико. Картель был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений. Жирный Май возглавлял ячейку картеля в Канкуне - крупном курортном городе в штате Кинтана-Роо.
Общее число случаев коронавирусной инфекции в Мексике превышает 35 тысяч, скончались почти 3,5 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХалискоКинтана-РооМехико (город)МексикаВ мире
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