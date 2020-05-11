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Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
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РИА Новости

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

10:40 11.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
БИШКЕК, 11 мая - РИА Новости. Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Как сообщается, одним из важных вопросов, поднятых в ходе встречи, стало снижение цены на газ.
"Для нас этот вопрос является очень чувствительным. Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому киргизская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ", - процитировала слова Асрандиева в ходе встречи пресс-служба кабмина Киргизии.
По словам вице-премьера, также Киргизия предложила рассмотреть возможность использования свободных средств Российско-Киргизского фонда развития при финансировании бизнеса в рамках пакета антикризисных мер. "В свою очередь, российская сторона обещала рассмотреть предложения Киргизской Республики", - отметили в пресс-службе.
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Эксперт назвал возможную цену нефти к концу годаВ ответ на сообщения об ослаблении карантинных мер во многих странах стоимость летних фьючерсов на эталонные сорта нефти выросли в пределах 1,5-2%. Эксперт Станислав Митрахович в интервью радио Sputnik высказал мнение о дальнейших перспективах нефтяного рынка.
В ходе встречи было отмечено, что Киргизии и России, несмотря на пандемию коронавируса в мире, "необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество".
Россия является основным поставщиком природного газа в Киргизию. В 2014 году "Газпром" приобрел 100% акций киргизского национального газового оператора "Кыргызгаз" за 1 доллар и взял на себя долговые обязательства киргизской компании.
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РоссияКиргизияЭкономика
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