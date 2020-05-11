В Москве за сутки выявили 6169 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6169, Подмосковье - 1079, Санкт-Петербурге - 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, в РФ за сутки зарегистрированы 11 656 заболевших коронавирусом.
"Распределение по субъектам: Москва - 6169, Московская область - 1079, Санкт-Петербург - 307", - говорится в сообщении.
Еще 291 случай отмечен в Нижегородской области, 164 - в Смоленской области, 119 - в Дагестане, 108 - в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.