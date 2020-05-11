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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:40
https://ria.ru/20200511/1571267748.html
В Москве за сутки выявили 6169 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 6169 случаев заражения коронавирусом

10:40 11.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6169, Подмосковье - 1079, Санкт-Петербурге - 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, в РФ за сутки зарегистрированы 11 656 заболевших коронавирусом.
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Вчера, 10:37Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
"Распределение по субъектам: Москва - 6169, Московская область - 1079, Санкт-Петербург - 307", - говорится в сообщении.
Еще 291 случай отмечен в Нижегородской области, 164 - в Смоленской области, 119 - в Дагестане, 108 - в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьПроисшествия
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