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2020-05-11T10:39
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В Греции несколько дней будет держаться тридцатиградусная жара
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РИА Новости

В Греции несколько дней будет держаться тридцатиградусная жара

10:39 11.05.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАфины
Афины
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. В Греции в течение нескольких дней будет стоять 30-градусная жара, сообщила Национальная метеорологическая служба EMY, при этом некоторые специалисты ожидают повышения температуры до 40 градусов.
По сообщению EMY, в столичном регионе Аттика воздух в понедельник прогреется до 30 градусов, в Салониках - до 28. Во вторник температура воздуха в Аттике поднимется до 32, а местами до 35 градусов. Ожидается южный ветер силой до 7 баллов по шкале Бофорта.
Жару вместе с африканской пылью принесёт горячий воздух из Африки.
Известный метеоролог Яннис Каллианос прогнозирует 40-градусную жару. Максимальные температуры в стране будут на 13-14 градусов Цельсия выше, чем в среднем в это время года, написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, метеорологические условия будут способствовать переносу большого количества пыли из Африки. "Этот погодный коктейль скажется на уязвимых группах населения", - написал Каллианос.
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Первая волна жары придёт с понедельника по среду, она не будет слишком интенсивной, однако в центральной и южной частях материка максимальные температуры приблизятся к 34-35 градусам. С четверга придёт вторая волна жары, еще более интенсивная и продолжительная - по прогнозу, она будет продолжаться 4-5 дней, считает специалист.
"Я могу охарактеризовать ее как экстремальную для нашего времени", - заявил Каллианос. С четверга средняя температура будет на 13-14 градусов выше нормы и ее значения могут быть даже рекордными для сезона. Похоже, что в основном пострадает центральная и южная Греция, столбик термометра в этих районах достигнет местами 38-39 градусов и даже 40 градусов, сообщил он.

Изменение климата

Ученые отмечают, что в Греции жаркие дни с максимальной температурой выше 35 градусов по Цельсию и ночи с минимальной температурой не менее 26 градусов постепенно наступают все раньше, и их становится все больше.
Национальная обсерватория Афин (НОА) в исследовании, опубликованном ранее в международном журнале "Global and Planetary Change", изучили изменения сезонности различных температурных индикаторов в Восточном Средиземноморье, которое считается одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов в мире, особенно с учётом его более теплых и сухих условий.
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Исследование выявило постепенный и значительный сдвиг к началу года появления жарких дней и ночей, при этом заканчиваются они позднее.
По мнению ученых, показательно, что Афины страдали от ранней жары в июне в 2007, 2010, 2016 и 2017 годах.
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