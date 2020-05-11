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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:40
https://ria.ru/20200511/1571267605.html
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом

10:37 11.05.2020 (обновлено: 13:40 11.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За сутки в России выявили 11 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Большинство новых пациентов зарегистрировано в Москве — 6169, Подмосковье — 1079, Санкт-Петербурге — 307 и Нижегородской области — 291. Отмечается, что у 5417 человек нет клинических проявлений COVID-19. Умерли 94.
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Накануне сообщалось о 11 012 новых случаях. Таким образом, за все время в 85 российских регионах зафиксировано 221 344 заболевших, из них более 39 тысяч вылечились, 2009 скончались.

Пандемия коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции оказались подвержены более 3,9 миллиона человек, как минимум 274 тысячи из них погибли.
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В то же время, согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире перешагнуло за отметку в 4,1 миллиона, погибли 282 728 больных, 1,4 миллиона выздоровели.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Испания, Великобритания, Италия, Россия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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