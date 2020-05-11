В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За сутки в За сутки в России выявили 11 656 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19

Большинство новых пациентов зарегистрировано в Москве — 6169, Подмосковье — 1079, Санкт-Петербурге — 307 и Нижегородской области — 291. Отмечается, что у 5417 человек нет клинических проявлений COVID-19. Умерли 94.

Накануне сообщалось о 11 012 новых случаях. Таким образом, за все время в 85 российских регионах зафиксировано 221 344 заболевших, из них более 39 тысяч вылечились, 2009 скончались.

Пандемия коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель болезни COVID-19 — проник на территорию 187 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции оказались подвержены более 3,9 миллиона человек, как минимум 274 тысячи из них погибли.

В то же время, согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса (США), число подтвержденных случаев коронавируса в мире перешагнуло за отметку в 4,1 миллиона, погибли 282 728 больных, 1,4 миллиона выздоровели.

На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты . Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Испания, Великобритания, Италия, Россия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай