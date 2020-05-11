В Израиля отменили запрет на посещение парков

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило очередную серию послаблений в карантинном режиме, в числе которых отменен запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях, сообщила пресс-служба правительства.
"Ограничение на посещение общественных парков и садов отменено. Разрешено выполнять упражнения на тренажерах, соблюдая физическую дистанцию и избегая сборов. Ограничение на использование детских игровых площадок в парках или других общественных местах все еще остаётся в силе", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра и минздрава.
Кроме того, израильтянам, возвращающимся из-за границы, разрешено проходить обязательный двухнедельный карантин в домашних условиях, а не в государственных карантинных центрах, как было раньше.
В сообщении отмечено, что соблюдение гражданами домашнего карантина будут проверять полиция, инспекторы управления по вопросам народонаселения и миграции.
Послабления приняты в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.
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