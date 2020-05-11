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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:35
https://ria.ru/20200511/1571267558.html
В Израиля отменили запрет на посещение парков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617242_0:336:2730:1872_1036x0_80_0_0_d8f17a1ffa6d98057d4d6701152c3345.jpg
РИА Новости

В Израиля отменили запрет на посещение парков

10:35 11.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило очередную серию послаблений в карантинном режиме, в числе которых отменен запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях, сообщила пресс-служба правительства.
"Ограничение на посещение общественных парков и садов отменено. Разрешено выполнять упражнения на тренажерах, соблюдая физическую дистанцию и избегая сборов. Ограничение на использование детских игровых площадок в парках или других общественных местах все еще остаётся в силе", - говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра и минздрава.
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Кроме того, израильтянам, возвращающимся из-за границы, разрешено проходить обязательный двухнедельный карантин в домашних условиях, а не в государственных карантинных центрах, как было раньше.
В сообщении отмечено, что соблюдение гражданами домашнего карантина будут проверять полиция, инспекторы управления по вопросам народонаселения и миграции.
Послабления приняты в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.
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Популярные комментарии
Очень справедливая оценка новости. Преждевременное снятие ограничений может вызвать распространение эпидемии. С парками и местами развлечений спешить не стоит. Другое дело предприятия.
11 мая, 12:12
Патрик Простак
1200000
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