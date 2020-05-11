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2020-05-11T10:32
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Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС
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РИА Новости

Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС

10:32 11.05.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir PostnovСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Vladimir Postnov
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Задержка строительства "Северного потока — 2" не создаст угроз для энергетического рынка Европейского союза в ближайшее время в условиях экономического спада в связи с пандемией коронавируса, спрос на газ находится в стагнации, считает заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Николай Кавешников.
"В нынешней ситуации, когда спрос на газ в Европе очевидно стагнирует и в ближайшие годы будет стагнировать как последствие экономического спада после пандемии коронавируса, в этой ситуации, безусловно, недостройка "Северного потока — 2" не создаст угроз для энергетического рынка ЕС. Поставки этого газа в ближайшие годы не являются для Европы жизненно необходимыми", - сказал Кавешников РИА Новости.
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По словам эксперта, "Северный поток — 2" является постоянным фактором раздражения между США и рядом европейских стран. "При том, что другие страны Европейского союза поддерживают позицию США и всячески пытаются сорвать строительство газопровода. Так что Европа в этом отношении существенно расколота, я имею в виду Европейский союз", - отметил он.
По его мнению, если "Северный поток — 2" будет достроен, США не станут постфактум наращивать санкционное давление на европейцев и Россию. "Однако любые попытки завершить строительство "Северного потока" будут встречены в Вашингтоне попытками каких-либо санкций", - считает Кавешников.
Он добавил, что возможность достройки "Северного потока — 2" - это вопрос очень сложный. "Технически мощности в распоряжении у российских компаний есть, но они требуют адаптации и модернизации, а эта модернизация, скорее всего, возможна лишь с использованием зарубежных технических мощностей. Будут ли готовы зарубежные, прежде всего европейские, фирмы оказывать содействие в модернизации российских судов - вопрос открытый и неоднозначный", - подчеркнул эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Николай КавешниковБалтийское мореГерманияСШАЭкономика
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