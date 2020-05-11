Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС

"В нынешней ситуации, когда спрос на газ в Европе очевидно стагнирует и в ближайшие годы будет стагнировать как последствие экономического спада после пандемии коронавируса, в этой ситуации, безусловно, недостройка "Северного потока — 2" не создаст угроз для энергетического рынка ЕС. Поставки этого газа в ближайшие годы не являются для Европы жизненно необходимыми", - сказал Кавешников РИА Новости.

Он добавил, что возможность достройки "Северного потока — 2" - это вопрос очень сложный. "Технически мощности в распоряжении у российских компаний есть, но они требуют адаптации и модернизации, а эта модернизация, скорее всего, возможна лишь с использованием зарубежных технических мощностей. Будут ли готовы зарубежные, прежде всего европейские, фирмы оказывать содействие в модернизации российских судов - вопрос открытый и неоднозначный", - подчеркнул эксперт.