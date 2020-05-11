В Афганистане не менее 22 военных погибли при атаке талибов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 22 военнослужащих погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения с боевиками радикального движения " По меньшей мере 22 военнослужащих погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения с боевиками радикального движения " Талибан " в провинции Лагман на востоке Афганистана , сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Гульзара Неязи.

Как сообщил представитель совета, столкновение произошло в ночь на понедельник. Талибы совершили нападение на КПП военных в районе Алишинг, в ходе атаки они уничтожили несколько десятков транспортных средств военных. Неязи также заявил, что девять силовиков попали в плен к талибам.

В то же время министерство обороны Афганистана сообщает, что в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще пять получили ранения. Министерство также заявило, что военным удалось отбить атаку талибов, которые также понесли "тяжелые потери".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.