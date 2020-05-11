Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T10:30
https://ria.ru/20200511/1571267362.html
В Афганистане не менее 22 военных погибли при атаке талибов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1036x0_80_0_0_858b8e25a1e3944506fd5268e7f7558e.jpg
РИА Новости

В Афганистане не менее 22 военных погибли при атаке талибов

10:30 11.05.2020
442
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере 22 военнослужащих погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Лагман на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Гульзара Неязи.
Как сообщил представитель совета, столкновение произошло в ночь на понедельник. Талибы совершили нападение на КПП военных в районе Алишинг, в ходе атаки они уничтожили несколько десятков транспортных средств военных. Неязи также заявил, что девять силовиков попали в плен к талибам.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 09:12
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
В то же время министерство обороны Афганистана сообщает, что в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще пять получили ранения. Министерство также заявило, что военным удалось отбить атаку талибов, которые также понесли "тяжелые потери".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
411011
Обсудить 0
АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 53 афганских пленных
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Власти Афганистана освободили в общей сложности тысячу пленных талибов
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Афганистан
В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека
Сотрудники автоинспекции дежурят на одной из улиц в Алма-Ате
Карантинные ограничения в Казахстане будут снимать постепенно
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 28 афганских пленных
Танкисты правительственных войск сирийской армии в провинции Латакия
Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии
Эмблема на форме сотрудника полиции
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416
Тюрьма особого режима Альтиплано, где содержится наркобарон Коротышка
Один из главарей мексиканского наркокартеля умер в тюрьме от COVID-19
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
СМИ сообщили о гибели иранского военного в Сирии
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
В Афганистане выявили 253 новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния