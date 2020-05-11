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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:23
https://ria.ru/20200511/1571267045.html
Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило двести
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569713472_0:344:3027:2047_1036x0_80_0_0_1089b62fdd3ed0955269df5e9f8aa648.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило двести

10:23 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму превысило 200, за сутки зарегистрировано девять новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 10 мая в Республике Крым зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в очаге, который был зарегистрирован в Сакской районной больнице… Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, добавил глава региона. Выздоровевших за весь период - 64 человека, сказал он.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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