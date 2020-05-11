Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило двести

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму превысило 200, за сутки зарегистрировано девять новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 10 мая в Республике Крым зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в очаге, который был зарегистрирован в Сакской районной больнице… Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, добавил глава региона. Выздоровевших за весь период - 64 человека, сказал он.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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