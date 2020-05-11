Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило двести

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, добавил глава региона. Выздоровевших за весь период - 64 человека, сказал он.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.