В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за сутки

Ополченцы у стелы на въезде в Донецк

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 27 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили ,что по территории республики было выпущено 62 мины калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались девять населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.