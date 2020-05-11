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2020-05-11T10:20
https://ria.ru/20200511/1571266976.html
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:20 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© РИА Новости / Алексей Куденко
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 27 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили ,что по территории республики было выпущено 62 мины калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались девять населенных пунктов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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