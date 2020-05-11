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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:16
https://ria.ru/20200511/1571266934.html
В Армении число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3392
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Армении число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3392

10:16 11.05.2020
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Медик
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 79 и достигло 3392, еще один пациент скончался, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 3313 подтвержденных случаях коронавируса и 45 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 3392 случая коронавируса. Излечились 1359 пациентов. Скончались 46 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1970 пациентов, проведено 32 561 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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