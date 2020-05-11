Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине выросло до 3026, сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 15 648 человек, 408 из которых скончались, 3288 выздоровели.
"За прошедшие сутки заболели 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника… Всего за время пандемии заболели 3026 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.