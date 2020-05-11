Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416

По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 15 648 человек, 408 из которых скончались, 3288 выздоровели.

"За прошедшие сутки заболели 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника… Всего за время пандемии заболели 3026 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.