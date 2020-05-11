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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:57
https://ria.ru/20200511/1571266895.html
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416

10:15 11.05.2020 (обновлено: 10:57 11.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине выросло до 3026, сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 15 648 человек, 408 из которых скончались, 3288 выздоровели.
"За прошедшие сутки заболели 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника… Всего за время пандемии заболели 3026 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
10 мая, 10:41Распространение нового коронавируса
На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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