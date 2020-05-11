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2020-05-11T10:14
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Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
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РИА Новости

Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест

10:14 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАнатолий Быков
Анатолий Быков
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Анатолий Быков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова направила апелляцию на его арест в Свердловский районный суд Красноярска, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу. Суд арестовал Быкова до 4 июля.
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"Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда", - сказал Прохоров.
Он пояснил, что жалоба подается через суд первой инстанции в коллегию по уголовным делам краевого суда.
По данным краевого суда, Быкову во время заседания предъявили обвинение в соучастии в убийстве двух человек по предварительному сговору. Обвинение базируется на статьях еще УК РСФСР, который действовал в России на момент преступления.
Сам Быков после заседания выразил мнение, что дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные срока".
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
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