Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест

Он пояснил, что жалоба подается через суд первой инстанции в коллегию по уголовным делам краевого суда.

Сам Быков после заседания выразил мнение, что дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные срока".