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2020-05-11T14:53
https://ria.ru/20200511/1571266733.html
В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571270394_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_ebea248ab418072327ab39faec01e0e4.jpg
РИА Новости

В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем

10:12 11.05.2020 (обновлено: 14:53 11.05.2020)
44798
© AP Photo / Iranian ArmyВспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Вспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. В результате инцидента с иранским кораблем поддержки и обеспечения в Оманском заливе погибли 19 человек, заявили в пресс-службе Военно-морских сил Ирана.
Еще 15 членов экипажа пострадали, их состояние удовлетворительное.
Ранее СМИ сообщили, что 10 мая фрегат Jamaran иранских ВМС во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. По информации телерадиокомпании IRIB, в судно могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.
Какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: военные по-прежнему называют это инцидентом, не приводя подробностей.
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Инцидент с иранским кораблем в Оманском заливеИранВ мире
Популярные комментарии
теперь я лучше понимаю Израиль и Америку почему они так озабочены иранской ядерной программой и попыткой сделать ядерные боеголовки на иранские баллистические ракеты
11 мая, 10:52
Павел Зверев
78700755
Иранцы обстреляли иранцев, что тут непонятного?
11 мая, 11:26
Oleg Oleg
342801210
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Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
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