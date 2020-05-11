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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:11
https://ria.ru/20200511/1571266665.html
Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

10:11 11.05.2020
23144
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация.
"Если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы", - рассказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Он пояснил, что в данной ситуации медики постоянно следят за состоянием больного, чтобы в случае ухудшения состояния сразу приступить к инкубации легких посредством аппарата ИВЛ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЗайцевКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
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