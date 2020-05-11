Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каких симптомах коронавируса необходима госпитализация.
"Если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы", - рассказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Он пояснил, что в данной ситуации медики постоянно следят за состоянием больного, чтобы в случае ухудшения состояния сразу приступить к инкубации легких посредством аппарата ИВЛ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.