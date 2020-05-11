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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:11
https://ria.ru/20200511/1571266635.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 216 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466365_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_f7127c5160de5221c0e43388a7a3cc91.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 216 пациентов с коронавирусом

10:11 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 216 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 мая состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 216, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 114, на ИВЛ – 14", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 28 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"Сергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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