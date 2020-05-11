В московском центре "Вороновское" лечатся 216 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 216 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 11 мая состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 216, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 114, на ИВЛ – 14", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что за сутки в "Вороновское" поступили 28 пациентов.
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