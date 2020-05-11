Глава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре в хосписе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале главы региона.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу, где находятся пострадавшие при ночном пожаре в хосписе в Красногорске. Пообщавшись с врачами, губернатор выехал на место произошедшего", - говорится в сообщении.