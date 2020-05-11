Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T12:24
https://ria.ru/20200511/1571266596.html
Глава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571271874_0:88:1276:806_1036x0_80_0_0_052aeeb154fe45f04bce163345f8152c.jpg
РИА Новости

Глава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске

10:11 11.05.2020 (обновлено: 12:24 11.05.2020)
557
© Фото: пресс-служба правительства Московской областиГлава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске
Глава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске
© Фото: пресс-служба правительства Московской области
Глава Подмосковья навестил пострадавших при пожаре в Красногорске
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре в хосписе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале главы региона.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу, где находятся пострадавшие при ночном пожаре в хосписе в Красногорске. Пообщавшись с врачами, губернатор выехал на место произошедшего", - говорится в сообщении.
Кадры с места пожара в хосписе в подмосковном Красногорске
Вчера, 02:37
Опубликованы кадры с места пожара в хосписе в Красногорске
000100
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевКрасногорскПроисшествия
Рекомендуем
Кадры с места пожара в хосписе в подмосковном Красногорске
Опубликованы кадры с места пожара в хосписе в Красногорске
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 216 пациентов с коронавирусом
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся 878 пациентов с коронавирусом
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем
Кадры задержания организатора хосписа, где при пожаре погибли люди
СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек
Медики карантинного центра в Коммунарке
В России 247 тысяч человек находятся под меднаблюдением из-за COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
Палата в стационаре для приема пациентов с коронавирусной инфекцией на базе частной клиники К+31 Сити в Москве
Дети из России смогут вылететь на лечение в Швейцарию спецрейсами
Санитар возле автомобиля скорой помощи
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Специалист работает в российской мобильной лаборатории
В России провели более 5,6 миллиона тестов на коронавирус
Анатолий Быков
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном хосписе
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Здание парламента Новой Зеландии
В Новой Зеландии ослабят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния