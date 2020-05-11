Дети из России смогут вылететь на лечение в Швейцарию спецрейсами

Речь идет об уникальном методе лечения агрессивной формы рака, которая поражает глаза и сетчатку очень маленьких детей. Технология разработана профессором Франсисом Мюнье и применяется только в клинике в Лозанне. Уникальность метода заключается в том, что при лечении удается обойтись без удаления глаза. Этот рак развивается очень быстро, если пропустить очередной этап лечения ребенок может потерять глаз или даже умереть. В условиях отмены регулярных коммерческих рейсов ситуация приобрела чрезвычайный характер.
"Отправлять надо будет 10-12 детей каждый месяц, вместе с клиникой мы составили список наиболее приоритетных и срочных случаев. На каждый месяц нам надо найти 20-24 места в частном самолете, так как эти дети очень малы - им от года до пяти лет, так что они не могут полететь одни, нужно сопровождение мамы или папы. Но сейчас ситуация в норме, в мае уже все состоялось и согласовано на июнь и июль, поэтому я уверен, что мы сможем сделать это", - заявил Россье.
В мае уже состоялось два рейса – 6 и 8 мая. На них вылететь в Швейцарию смогли десять детей и десять родителей-сопровождающих. Еще один ребенок отправился на лечение в апреле. Спонсором майских гуманитарных рейсов выступил трехкратный олимпийский чемпион по горным лыжам Жан-Клод Килли.