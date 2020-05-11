Дети из России смогут вылететь на лечение в Швейцарию спецрейсами

"Отправлять надо будет 10-12 детей каждый месяц, вместе с клиникой мы составили список наиболее приоритетных и срочных случаев. На каждый месяц нам надо найти 20-24 места в частном самолете, так как эти дети очень малы - им от года до пяти лет, так что они не могут полететь одни, нужно сопровождение мамы или папы. Но сейчас ситуация в норме, в мае уже все состоялось и согласовано на июнь и июль, поэтому я уверен, что мы сможем сделать это", - заявил Россье.