В Филатовской больнице в Москве лечатся 878 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Почти 880 пациентов, в том числе 108 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 11.05.20. Всего на лечении: 1343. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1287. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 878. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 108", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 149 пациентов, на ИВЛ - 58.
"Выбыло за сутки: 129. Поступило за сутки: 124", - добавил Вечорко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.