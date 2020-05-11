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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:08
https://ria.ru/20200511/1571266360.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся 878 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся 878 пациентов с коронавирусом

10:08 11.05.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Почти 880 пациентов, в том числе 108 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 11.05.20. Всего на лечении: 1343. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1287. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 878. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 108", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 149 пациентов, на ИВЛ - 58.
"Выбыло за сутки: 129. Поступило за сутки: 124", - добавил Вечорко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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