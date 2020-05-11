В Новой Зеландии ослабят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти страны ослабляют с четверга ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает газета New Zealand Herald.
По словам Ардерн, с четверга уровень угрозы здравоохранению будет переквалифицирован с третьего на второй, в связи с чем магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места могут снова открыться. Она добавила, что школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Премьер Новой Зеландии при этом подчеркнула необходимость продолжения соблюдения социальной дистанции.
Ардерн также отметила, что поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.
Согласно данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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