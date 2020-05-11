В Новой Зеландии ослабят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

По словам Ардерн, с четверга уровень угрозы здравоохранению будет переквалифицирован с третьего на второй, в связи с чем магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места могут снова открыться. Она добавила, что школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Премьер Новой Зеландии при этом подчеркнула необходимость продолжения соблюдения социальной дистанции.