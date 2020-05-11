В Саратовской области за сутки выявили 92 заболевших COVID-19

САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Еще 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Еще 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Саратовской области , их общее число увеличилось до 1168, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 10 мая, в области скончались 17 пациентов с COVID-19.

"На 9.00 (8.00 мск) 11 мая в регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Среди заболевших 31 человек с внебольничной пневмонией, 36 контактных, восемь прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 17 с неустановленным источником заражения... (Среди) заболевших: дети до 14 лет - семь человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 27 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 12 - в Новоузенском, 10 - в Советском, пять - в Марксовском, по четыре - в Ртищевском и Перелюбском, по три - в Красноармейском и и Пугачевском, по два - в Ершовском, Аткарском, Дергачевском, Базарно-Карабулакском, Калининском и Самойловском, по одному - еще в 12 районах области.

В оперштабе добавили, что из 1168 заболевших COVID-19 в области выздоровели 239 человек, в том числе пять за последние сутки.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.