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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:00
https://ria.ru/20200511/1571266147.html
В Саратовской области за сутки выявили 92 заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Саратовской области за сутки выявили 92 заболевших COVID-19

09:59 11.05.2020 (обновлено: 10:00 11.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Еще 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Саратовской области, их общее число увеличилось до 1168, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным на 10 мая, в области скончались 17 пациентов с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 11 мая в регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Среди заболевших 31 человек с внебольничной пневмонией, 36 контактных, восемь прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 17 с неустановленным источником заражения... (Среди) заболевших: дети до 14 лет - семь человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 27 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, 12 - в Новоузенском, 10 - в Советском, пять - в Марксовском, по четыре - в Ртищевском и Перелюбском, по три - в Красноармейском и и Пугачевском, по два - в Ершовском, Аткарском, Дергачевском, Базарно-Карабулакском, Калининском и Самойловском, по одному - еще в 12 районах области.
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В оперштабе добавили, что из 1168 заболевших COVID-19 в области выздоровели 239 человек, в том числе пять за последние сутки.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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