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2020-05-11T09:56
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Молдавия обратится к России с просьбой о кредите
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РИА Новости

Молдавия обратится к России с просьбой о кредите

09:56 11.05.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Кабмин Молдавии вновь обратится к правительству России по вопросу получения кредита в размере 200 миллионов евро, заявил в понедельник на брифинге президент Молдавии Игорь Додон.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Президент сообщил, что намерен возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
Конституционный суд Молдовы
7 мая, 22:12
КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
"В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере 200 миллионов евро, вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина", - заявил Додон.
По словам президента, власти республики не могут противиться решению КС, даже если не согласны с ними, однако это не повод, чтобы отказываться от финансовой поддержки России.
Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
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