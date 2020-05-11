Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

"Сегодня погоду будет определять гребень антициклона. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная в столице 19-21 градус тепла, по области - до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.