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2020-05-11T09:54
https://ria.ru/20200511/1571266037.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

09:54 11.05.2020
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© Фото : Пресс-служба ВДНХ / Перейти в фотобанкВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
© Фото : Пресс-служба ВДНХ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погоду будет определять гребень антициклона. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная в столице 19-21 градус тепла, по области - до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 35%.
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ПогодаЦентр "Фобос"Москва
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