Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погоду будет определять гребень антициклона. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная в столице 19-21 градус тепла, по области - до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 35%.
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