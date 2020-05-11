В Москве от коронавируса вылечились еще более четырех тысяч человек

"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822" - сообщила вице-мэр.