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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:04
https://ria.ru/20200511/1571265980.html
В Москве от коронавируса вылечились еще более четырех тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

В Москве от коронавируса вылечились еще более четырех тысяч человек

09:53 11.05.2020 (обновлено: 10:04 11.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Еще 4032 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, общее число выздоровевших составляет 17 822 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822" - сообщила вице-мэр.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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