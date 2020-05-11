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https://ria.ru/20200511/1571265914.html
СМИ: при обстреле иранского судна в Оманском заливе пострадали 15 человек
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РИА Новости

СМИ: при обстреле иранского судна в Оманском заливе пострадали 15 человек

09:52 11.05.2020 (обновлено: 10:05 11.05.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек пострадали на иранском судне обеспечения при инциденте во время маневров в Оманском заливе, который может быть связан с попаданием ракеты со стороны своих военно-морских сил, сообщила телерадиокомпания IRIB.
Пресс-служба армии Ирана опубликовала в понедельник утром сообщение, согласно которому в ходе маневров ряда кораблей военно-морских сил в районе порта Джаск в Оманском заливе случился "инцидент" с судном поддержки и обеспечения "Конарак", из-за чего погиб один человек и несколько пострадали. Армия Ирана, чьи корабли проводили маневры, при этом не привела подробностей.
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Стало известно количество пострадавших: ссылаясь на руководителя университета медицинских наук Ираншахра, компания IRIB уточняет, что их 15, данные об одном погибшем подтверждаются.
"Из 15 раненых три человека, получив медицинскую помощь, уже выписаны, двое находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Оставшиеся 10 человек госпитализированы в различных отделениях, их общее состояние на данный нормальное", - цитирует IRIB ректора Мохаммада Мехрана Амини.
Телекомпания также указывает, что судно в судно могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от условной цели, по которой велся огонь во время проведения маневров.
IRIB со ссылкой на военный источник также сообщает, что информация в ряде СМИ о полном уничтожении судна не соответствует действительности, то же касается и данных о том, что оно затонуло. По данным источника телерадиокомпании, его удалось отбуксировать к побережью.
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