СМИ: при обстреле иранского судна в Оманском заливе пострадали 15 человек

ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек пострадали на иранском судне обеспечения при инциденте во время маневров в Оманском заливе, который может быть связан с попаданием ракеты со стороны своих военно-морских сил, сообщила телерадиокомпания По меньшей мере 15 человек пострадали на иранском судне обеспечения при инциденте во время маневров в Оманском заливе, который может быть связан с попаданием ракеты со стороны своих военно-морских сил, сообщила телерадиокомпания IRIB

Пресс-служба армии Ирана опубликовала в понедельник утром сообщение, согласно которому в ходе маневров ряда кораблей военно-морских сил в районе порта Джаск в Оманском заливе случился "инцидент" с судном поддержки и обеспечения "Конарак", из-за чего погиб один человек и несколько пострадали. Армия Ирана, чьи корабли проводили маневры, при этом не привела подробностей.

Стало известно количество пострадавших: ссылаясь на руководителя университета медицинских наук Ираншахра, компания IRIB уточняет, что их 15, данные об одном погибшем подтверждаются.

"Из 15 раненых три человека, получив медицинскую помощь, уже выписаны, двое находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Оставшиеся 10 человек госпитализированы в различных отделениях, их общее состояние на данный нормальное", - цитирует IRIB ректора Мохаммада Мехрана Амини.

Телекомпания также указывает, что судно в судно могла попасть ракета из-за несоблюдения дистанции от условной цели, по которой велся огонь во время проведения маневров.