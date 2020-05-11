Молдавия начнет снимать ограничения на авиаперелеты после 15 мая

"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", - заявил Додон.