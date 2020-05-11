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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T09:51
https://ria.ru/20200511/1571265861.html
Молдавия начнет снимать ограничения на авиаперелеты после 15 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/149561/79/1495617962_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f877485f8b7f01518e8ee056e9347ff9.jpg
РИА Новости

Молдавия начнет снимать ограничения на авиаперелеты после 15 мая

09:51 11.05.2020
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что после 15 мая власти начнут поэтапно снимать ограничения на авиаперелеты, введенные из-за коронавируса.
"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", - заявил Додон.
На сегодняшний день в Молдавии зарегистрировано 4927 случаев коронавируса, 169 из которых стали летальными. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь ДодонМолдавияВ мире
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