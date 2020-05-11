В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек

"Подтвержденных случаев инфицирования – 638, среди них выздоровели - 317, смертельных случаев - 10, в режиме карантина находятся 4876 человека, под наблюдением - 444, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 06.00 (с 20.00 до0 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.