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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T09:39
https://ria.ru/20200511/1571265668.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536879_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_93420117d71e73476303dc04867facd1.jpg
РИА Новости

В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек

09:39 11.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 638, выздоровели 317 человек, сказано в данных на специальном сайте по мониторингу заболевания.
Накануне сообщалось о 635 инфицированных и 309 выздоровевших.
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"Подтвержденных случаев инфицирования – 638, среди них выздоровели - 317, смертельных случаев - 10, в режиме карантина находятся 4876 человека, под наблюдением - 444, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 06.00 (с 20.00 до0 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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