В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек

ТБИЛИСИ, 11 мая – РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 638, выздоровели 317 человек, сказано в данных на специальном сайте по мониторингу заболевания.
Накануне сообщалось о 635 инфицированных и 309 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 638, среди них выздоровели - 317, смертельных случаев - 10, в режиме карантина находятся 4876 человека, под наблюдением - 444, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 06.00 (с 20.00 до0 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
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