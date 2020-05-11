Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что предложит парламенту провести президентские выборы 1 ноября.
"В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента. Чтобы положить конец этим слухам, я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии", - заявил Додон.
Ранее он говорил, что выборы президента должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября. Сам Додон пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключает этого.