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2020-05-11T09:39
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Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
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РИА Новости

Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября

09:39 11.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что предложит парламенту провести президентские выборы 1 ноября.
"В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента. Чтобы положить конец этим слухам, я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии", - заявил Додон.
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В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
Ранее он говорил, что выборы президента должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября. Сам Додон пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключает этого.
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Игорь ДодонМолдавияВ мире
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