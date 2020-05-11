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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T09:36
https://ria.ru/20200511/1571265574.html
Индийские железные дороги возобновят движение по 15 маршрутам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569967767_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3b510d1211b1883d0b81b0bfc644eb88.jpg
РИА Новости

Индийские железные дороги возобновят движение по 15 маршрутам

09:36 11.05.2020
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© AP PhotoПереполненный поезд в городе Кхандва, Индия
Переполненный поезд в городе Кхандва, Индия
© AP Photo
Переполненный поезд в городе Кхандва, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Министерство путей сообщения Индии планирует со вторника частично возобновить железнодорожное движение в стране, сообщил министр железных дорог Пиюш Гоял.
"Железные дороги планируют постепенно возобновить работу пассажирских поездов с 12 мая 2020 года, первоначально с 15 парами специальных поездов, соединяющих Нью-Дели с основными станциями по всей Индии. Бронирование мест в этих поездах начнется в 16.00 11 мая", - написал Гоял в Twitter.
Эти поезда свяжут столицу Индии Нью-Дели с 15 крупными городами страны, в том числе Мумбаи, Ахмедабадом и Ченнаи.
Ранее Гоял сообщил, что власти готовы организовать специальные вывозные "поезда для чернорабочих", чтобы помочь застрявшим в других штатах индийцам добраться домой.
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В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 67,1 тысячи человек, в том числе выздоровели 20,9 тысячи человек, умерли 2 206 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пиюш ГоялВОЗНью-ДелиИндияВ мире
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