Индийские железные дороги возобновят движение по 15 маршрутам

Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, 2020, initially with 15 pairs of special trains connecting New Delhi with major stations across India. Booking in these trains will start at 4 pm on 11th May.https://t.co/DW9I1sPRx6— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 10, 2020
Эти поезда свяжут столицу Индии Нью-Дели с 15 крупными городами страны, в том числе Мумбаи, Ахмедабадом и Ченнаи.
Ранее Гоял сообщил, что власти готовы организовать специальные вывозные "поезда для чернорабочих", чтобы помочь застрявшим в других штатах индийцам добраться домой.
В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 67,1 тысячи человек, в том числе выздоровели 20,9 тысячи человек, умерли 2 206 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.