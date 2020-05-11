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Социологи спрогнозировали второй тур на выборах президента Польши
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РИА Новости

Социологи спрогнозировали второй тур на выборах президента Польши

09:34 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Действующий президент Польши Анджей Дуда и независимый кандидат Шимон Холовня могут выйти во второй тур выборов президента страны, свидетельствуют данные социсследования, проведенного лабораторией IBRiS.
По данным опроса, если бы президентские выборы состоялись 10 мая, как ранее планировалось, за Дуду проголосовали бы 45% избирателей, а независимый кандидат, журналист и публицист Холовня набрал бы 19,2% голосов, выйдя во второй тур.
Третье место по результатам исследования занял лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 16,6% поддержки. Лидер объединенной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская может рассчитывать лишь на 4,5% голосов, в то время, как в начале избирательной компании ее рейтинг превышал 10%.
В воскресенье вечером Государственная избирательная комиссия Польши признала выборы президента, которые должны были пройти в 10 мая, несостоявшимися.
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Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) в течении 14 дней должна назначить новую дату выборов.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.
В опросе приняли участие более 1 тысячи избирателей, погрешность не превышает 3%.
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Малгожата Кидава-БлоньскаАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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