Социологи спрогнозировали второй тур на выборах президента Польши

ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Действующий президент Польши Анджей Дуда и независимый кандидат Шимон Холовня могут выйти во второй тур выборов президента страны, свидетельствуют данные социсследования, проведенного лабораторией IBRiS.
По данным опроса, если бы президентские выборы состоялись 10 мая, как ранее планировалось, за Дуду проголосовали бы 45% избирателей, а независимый кандидат, журналист и публицист Холовня набрал бы 19,2% голосов, выйдя во второй тур.
Третье место по результатам исследования занял лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 16,6% поддержки. Лидер объединенной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская может рассчитывать лишь на 4,5% голосов, в то время, как в начале избирательной компании ее рейтинг превышал 10%.
В воскресенье вечером Государственная избирательная комиссия Польши признала выборы президента, которые должны были пройти в 10 мая, несостоявшимися.
24 февраля, 21:15В Москве ответили на слова Дуды о "российской агрессии" на Украине
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) в течении 14 дней должна назначить новую дату выборов.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.
В опросе приняли участие более 1 тысячи избирателей, погрешность не превышает 3%.
4 февраля, 21:11Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе