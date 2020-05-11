"Живет в долг": журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска

Предприниматель утверждает, что не нуждается в деньгах, однако его адвокат на судебных разбирательствах с британцем Верноном Ансвортом в 2019 году заявил, что его клиенту не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете. Юрист подчеркнул, что большую часть активов Маска составляют акции.