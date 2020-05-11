"Живет в долг": журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Стоимость личных активов американского предпринимателя Илона Маска достигала 39 миллиардов долларов, однако он сам живет за счет банковских кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, долги Маска превышают 500 миллионов долларов. Бизнесмен одалживает средства у банков под залог акций компаний Tesla и SpaceX. В 2019 году Маск заложил примерно половину своих акций Tesla (всего он владеет 20% акций компании). Тогда пакет оценивался в 15 миллиардов долларов, сейчас — в 28 миллиардов.
Предприниматель утверждает, что не нуждается в деньгах, однако его адвокат на судебных разбирательствах с британцем Верноном Ансвортом в 2019 году заявил, что его клиенту не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете. Юрист подчеркнул, что большую часть активов Маска составляют акции.
Если же стоимость ценных бумаг упадет ниже определенного уровня, банки вправе потребовать от основателя Tesla досрочно погасить займы, что еще больше опустит цену акций. Но, исходя из положительной динамики цен на бумаги компании, такой сценарий маловероятен, отмечает газета.
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