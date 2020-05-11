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РИА Наука
2020-05-11T09:25
https://ria.ru/20200511/1571265265.html
Ученые пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму
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РИА Новости

Ученые пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму

09:25 11.05.2020
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Специалисты пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму, что позволит ученым продолжить изучение открытой в 2018 году уникальной карстовой полости в Белогорском районе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского Федерального университета (КФУ).
"Специалисты Крымского федерального университета пробурили новый вход в пещеру "Таврида". Бурение заняло один день, но ему предшествовали долгие подготовительные работы: геофизические исследования, геодезические и кадастровые работы, подготовка проекта", - сообщили в вузе.
Председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель вуза Геннадий Самохин сообщил, что новый вход ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры. Новый вход - это отверстие восьмиметровой глубины, огороженное и охраняемое. В месте, куда ведет новый вход на дне пещеры около пяти метров глины, так что до верхней части остается меньше метра свободного пространства. Впоследствии глина будет выниматься, и места будет достаточно, отметил Самохин.
"Наша задача – провести качественные проектные работы под землей для того, чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сейчас сразу сделаем топографическую съемку под землей, продолжим работу с палеонтологией и минералогией. Уверен, что находок будет очень много", - сказал Самохин.
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Первый осмотр подземного пространства после возвращения в пещеру показал, что дренажная система трассы "Таврида", которая проложена над пещерой, выполнена очень хорошо, внутрь пещеры вода сверху нигде не попадает, отметили ученые. Самохин также сообщил, что новый вход будет использоваться учеными, впоследствии планируется сделать в пещеру экскурсионный вход. Первый вход, который был открыт по время строительных работ, был закрыт, оставив пещеру законсервированной.
Строители трассы "Таврида" ранее защитили пещеру с помощью искусственного сооружения. Длина плиты, по которой проложена трасса над пещерой, составила 130 метров, ширина – 22,7 метра, а толщина – 1 метр. Она была построена на фундаменте из 95 свай длиной от 27 до 40 метров. Движение транспорта над пещерой было открыто в конце 2019 года.
Карстовая полость - пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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РИА НаукаТаврида (трасса)Республика Крым
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